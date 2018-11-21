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Кандидат на пересадку головы стал отцом

21 Ноября 2018 в 20:26
Кандидат на пересадку головы стал отцом

Талантливый программист, россиянин Валерий Спиридонов стал отцом. Об этом он сообщил в социальных сетях. В интервью ГТРК «Владимир» Спиридонов сказал, что «малыш в норме, получил старинное русское имя и уже занимается плаванием».

Валерий Спиридонов родился 19 октября 1984 года в Челябинске.

Во Владимире окончил школу с золотой медалью, а Владимирский государственный университет с отличием. Инвалид первой группы. Более 13 лет работает в сфере информационных технологий.

Член Общественной палаты города Владимира. Сейчас Валерий Спиридонов живёт в США, в городе Бока-Ратон.

Спиридонов, страдает мышечной дистрофией из-за синдрома Верднига - Гоффмана.

Ранее НСН сообщала, что подготовка к операции по пересадке головы Спиридонова к другому телу, которую должен был провести итальянский врач Серджио Канаверо, остановлена.

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