Кандидат на пересадку головы стал отцом

Талантливый программист, россиянин Валерий Спиридонов стал отцом. Об этом он сообщил в социальных сетях. В интервью ГТРК «Владимир» Спиридонов сказал, что «малыш в норме, получил старинное русское имя и уже занимается плаванием».

Валерий Спиридонов родился 19 октября 1984 года в Челябинске.

Во Владимире окончил школу с золотой медалью, а Владимирский государственный университет с отличием. Инвалид первой группы. Более 13 лет работает в сфере информационных технологий.

Член Общественной палаты города Владимира. Сейчас Валерий Спиридонов живёт в США, в городе Бока-Ратон.

Спиридонов, страдает мышечной дистрофией из-за синдрома Верднига - Гоффмана.

Ранее НСН сообщала, что подготовка к операции по пересадке головы Спиридонова к другому телу, которую должен был провести итальянский врач Серджио Канаверо, остановлена.