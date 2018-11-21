Кандидат на пересадку головы стал отцом

Талантливый программист, россиянин Валерий Спиридонов стал отцом. Об этом он сообщил в социальных сетях. В интервью ГТРК «Владимир» Спиридонов сказал, что «малыш в норме, получил старинное русское имя и уже занимается плаванием».
Валерий Спиридонов родился 19 октября 1984 года в Челябинске.
Во Владимире окончил школу с золотой медалью, а Владимирский государственный университет с отличием. Инвалид первой группы. Более 13 лет работает в сфере информационных технологий.
Член Общественной палаты города Владимира. Сейчас Валерий Спиридонов живёт в США, в городе Бока-Ратон.
Спиридонов, страдает мышечной дистрофией из-за синдрома Верднига - Гоффмана.
Ранее НСН сообщала, что подготовка к операции по пересадке головы Спиридонова к другому телу, которую должен был провести итальянский врач Серджио Канаверо, остановлена.