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Канадский лыжник захотел пожать руку россиянину Спицову

11 Февраля 2018 в 13:34
Канадский лыжник захотел пожать руку россиянину Спицову

Канадец Алекс Харви восхитился выступлением российского лыжника Дениса Спицова на ОИ в Пхенчхане.

Упасший в начале гонки 21-летний россиянин сумел финишировать 4-м, уступив трем норвежцам.

«Я считаю, что Денис — «чистый» спортсмен. С удовольствием пожму ему руку. И он убил меня на финише, а я сдулся», — заявил канадец, слова которого приводит РИА Новости.

Харви также выразил недоумение тем фактом, что на ОИ не пригласили лидера сборной РФ Сергея Устюгова, который никогда не фигурировал в допингтовых скандалах.

Ранее Газета.ру сообщала, что глава Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе прошла на гонку в Пхенчхане по билету и плакала от счастья, когда Спицов пришел четвертым.

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