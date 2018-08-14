Канадская фирма поставит Украине снайперские винтовки на $770 тысяч

Частная канадская фирма PGW Defence Technologies поставит Украине снайперские винтовки LRT-3 на сумму около 770 тысяч долларов. Об этом украинскому телеканалу UATV рассказал владелец компании Росс Спагруд. Планируется, что оружие поступит в Украину уже осенью.

Спагруд отметил, что договор о поставке Украине системы снайперской винтовки LRT-3 также подразумевает «поддержку и обучение», сообщает RT.

Ранее стало известно, что до конца марта 2019 года канадские власти планируют направить Вооруженным силам Украины более чем семь миллионов долларов военной помощи, пишет Life.ru.