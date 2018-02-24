Суббота
24 февраля
USD 56.76
EUR 69.63
Горячие новости

Канада высказалась против российского флага на закрытии ОИ

24 Февраля 2018 в 18:52
Канада высказалась против российского флага на закрытии ОИ

Международный олимпийский комитет должен отказать российским спортсменам в просьбе пройти под национальным флагом на закрытии ОИ-2018 в Пхенчхане. Такое мнение высказала в субботу глава Олимпийского комитета Канады Тришиа Смит.

«Наша позиция такова, что Россия не должна участвовать в церемонии закрытия со своим флагом, особенно в связи со вторым антидопинговым нарушением», — цитирует Смит Reuters.

Ранее в субботу состоялось заседание исполкома МОК, на котором рассматривался вопрос частичного снятия санкция с ОКР до конца Олимпиады в Южной Корее. Огласить решение по этому вопросу, а также дать ответ на просьбу российских спортсменов о выносе национального флага на закрытие, МОК пообещал завтра.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.