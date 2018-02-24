Канада высказалась против российского флага на закрытии ОИ

Международный олимпийский комитет должен отказать российским спортсменам в просьбе пройти под национальным флагом на закрытии ОИ-2018 в Пхенчхане. Такое мнение высказала в субботу глава Олимпийского комитета Канады Тришиа Смит.

«Наша позиция такова, что Россия не должна участвовать в церемонии закрытия со своим флагом, особенно в связи со вторым антидопинговым нарушением», — цитирует Смит Reuters.

Ранее в субботу состоялось заседание исполкома МОК, на котором рассматривался вопрос частичного снятия санкция с ОКР до конца Олимпиады в Южной Корее. Огласить решение по этому вопросу, а также дать ответ на просьбу российских спортсменов о выносе национального флага на закрытие, МОК пообещал завтра.