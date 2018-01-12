Канада ужесточила санкции против Северной Кореи

Канада ужесточила санкционный режим в отношении КНДР, сообщается на сайте МИД страны. Об этом передаёт РИА «Новости».В частности, вводится запрет на поставки и передачу Северной Корее транспортных судов, самолетов, а также промышленного оборудования.