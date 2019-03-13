Канада приостанавливает полеты Boeing 737 MAX

Канада приостанавливает полеты лайнеров Boeing моделей 737 MAX 8 и 737 МАХ 9, а также закрывает для них воздушное пространство, передает «Синьхуа».

Канадский министр транспорта Марк Гарно сегодня заявил, что это решение было вынесено после изучения фактических данных об указанных самолетах.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта в Эфиопии. Погибли все 157 человек, находившихся на борту. На борту находились граждане 36 стран. Трое пассажиров были из России (двое из которых работали в «Сбербанке», еще один был парашютным инструктором из Твери).



Boeing 737 MAX — новое семейство самолётов, разрабатываемое компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Первый полёт модели Boeing 737 MAX 8 состоялся 29 января 2016 года.



The Boeing Company — американская корпорация. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Штаб-квартира находится в Чикаго (штат Иллинойс, США).