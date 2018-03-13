Камчатский край в 2,5 раза увеличил объем ввода жилья экономкласса

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За прошлый год в Камчатском крае в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом увеличился объем ввода стандартного жилья – с 18, 3 тыс. кв. м до 46, 1 тыс. кв. м, заявил глава Минстроя России Михаил Мень в ходе рабочего визита в регион. По словам министра, в 2018 году на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства краю выделено около 86 млн рублей. Эти средства пойдут на строительство 2-й очереди микрорайона жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе в Петропавловске-Камчатском.

Также в прошлом году, по словам Михаила Меня, в Камчатском крае увеличился общий объём ипотечного жилищного кредитования. За год было выдано 2 тыс. 369 кредитов, а в 2016 году – 1 тыс. 783.

В целом по стране, как отметил глава Минстроя, в 2017 году было введено более 78 млн. кв. метров жилья. Наилучшие показатели у Республики Саха (Якутия) - 634,6 тыс. кв. м., а самые низкие значения - в Магаданской области (6,4 тыс. кв. м) и Чукотском автономном округе (4,1 тыс. кв. м.).

Что касается объема выданных ипотечных кредитов, то всего по стране в 2017 году было выдано свыше 1 млн займов на сумму более 2 трлн рублей, заявил Михаил Мень. В этом отношении лидирует Приморский край - выдано – более 12 тыс. кредитов. В Еврейском и Чукотском автономных округах количество выданных ипотечных кредитов составило 886 и 414 соответственно. При этом в Чукотском АО отмечен самый высокий уровень ставки - 10,69 процентов, уточнил глава Минстроя.