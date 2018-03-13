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Камчатка лидирует по собираемости взносов за капремонт

13 Марта 2018 в 11:25
Камчатка лидирует по собираемости взносов за капремонт

По итогам 2017 года самая высокая собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов среди регионов Дальневосточного федерального округа была зафиксирована в Камчатском (93,95%), Приморском (99,91%), и Хабаровском краях (91,06%). 

Об этом 13 марта журналистам рассказал глава Минстроя России Михаил Мень в рамках рабочего визита в город Петропавловск-Камчатский. 

Министр сообщил, что общее количество многоквартирных домов Дальневосточного федерального округа, включенных в региональные программы капитального ремонта, составляет 38 816 домов, в которых проживает порядка 3622 тысяч человек.

С 2015 по 2017 годы в округе капитально отремонтировано 5702 дома. В 2018 году запланировано проведение ремонта в 2959 многоквартирных домах, из них уже более чем в 140 домах ремонт завершен.

Отметим, что Камчатский край также является одним из лидеров среди регионов, где в полном объеме утверждены программы комплексного развития, схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

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