Суббота
03 марта
USD 56.66
EUR 69.47
Горячие новости

Камчатка готовится к шторму

3 Марта 2018 в 09:31

Сильный шторм ожидается в ближайшее время у побережья Камчатки, сообщает Главное управление МЧС России по краю.

«По данным Камчатского гидрометеоцентра, в первой половине ночи 4 марта ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров в акватории Тихого океана и Берингова моря (прибрежная акватория Алеутского района)», - говорится в сообщении.

В первой половине ночи понедельника волнение распространится на центральную и западную часть Берингова моря.

Такая ситуация сохранится до середины дня 5 марта, отмечают в МЧС.

Берингово море — море на севере Тихого океана, отделяемое от него Алеутскими и Командорскими островами; Берингов пролив соединяет его с Чукотским морем и Северным Ледовитым океаном. Берингово море омывает берега России и США.

Алеутский район  — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Камчатского края России. Административный центр и единственный населённый пункт района — село Никольское.

Население — 688 человек (2017). Это самый малочисленный муниципальный район России и единственный, на территории которого находится один населённый пункт. Район занимает территорию Командорских островов, общая площадь — 1580 км².


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.