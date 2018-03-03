Камчатка готовится к шторму

Сильный шторм ожидается в ближайшее время у побережья Камчатки, сообщает Главное управление МЧС России по краю.

«По данным Камчатского гидрометеоцентра, в первой половине ночи 4 марта ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров в акватории Тихого океана и Берингова моря (прибрежная акватория Алеутского района)», - говорится в сообщении.

В первой половине ночи понедельника волнение распространится на центральную и западную часть Берингова моря.

Такая ситуация сохранится до середины дня 5 марта, отмечают в МЧС.

Берингово море — море на севере Тихого океана, отделяемое от него Алеутскими и Командорскими островами; Берингов пролив соединяет его с Чукотским морем и Северным Ледовитым океаном. Берингово море омывает берега России и США.

Алеутский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Камчатского края России. Административный центр и единственный населённый пункт района — село Никольское.

Население — 688 человек (2017). Это самый малочисленный муниципальный район России и единственный, на территории которого находится один населённый пункт. Район занимает территорию Командорских островов, общая площадь — 1580 км².



