Калягин присудил свою личную премию директору РАМТ

Председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Александр Калягин присудил свою личную - председательскую - премию директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум, находящейся под домашним арестом по делу «Седьмой студии».

Калягин сообщил, что денежная составляющая премии как всегда равняется 150 тысяч рублей. Передал премию мужу Софьи Апфельбаум Илье Ариевичу. Зал принял сообщение Калягина овацией.

В разные годы премию председателя СТД РФ получали Петр Фоменко, Юрий Любимов, Алла Покровская, Галина Волчек, Владимир Этуш, Вера Васильева, Роман Виктюк, Чулпан Хаматова и другие, передает ТАСС.

Софья Михайловна Апфельбаум в 2000 году окончила Российскую академию театрального искусства, в 2002 году - специальную программу Школы-студии им.Вл.И.Немировича-Данченко при МХАТ им. А.П.Чехова. В 2002 году проходила стажировку в Американском репертуарном театре (Кэмпбридж, США). Во время учебы работала в МХАТ им.А.П.Чехова.

С 2002 года - заместитель заведующего Художественно-производственными мастерскими Государственного академического Большого театра России. С 2006 работала в системе Министерства культуры Российской Федерации, в 2008 году стала начальником отдела театрального искусства, затем заместителем директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества. С июля 2012 года по октябрь 2014 года возглавляла указанный департамент.

В соавторстве с Е.Игнатьевой выпустила книгу «Связи с общественностью в сфере исполнительских искусств». Кандидат искусствоведения.

С 2015 года - директор РАМТа.