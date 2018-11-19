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Калгари отказался от Олимпийских Игр

19 Ноября 2018 в 22:43
Калгари отказался от Олимпийских Игр

Канадский Калгари официально снял заявку на проведение Олимпиады-2026 с рассмотрения в МОК, заявил журналистам мэр города Нахид Ненши.

Ранее в ноябре в Калгари прошел референдум, в ходе которого 56,4% проголосовавших горожан высказались против проведения зимней Олимпиады и Паралимпиады в 2026 году.

Кроме Калгари, заявки на проведение Олимпийских Игр подали Милан и Стокгольм.

Город, где будет проходить Олимпиада-2026, будет объявлен на 134-й сессии Международного олимпийского комитета 23 июня 2019 года.

Калгари принимал зимнюю Олимпийские Игры в 1988 году.

Ранее НСН сообщала, что власти города Саппоро направили просьбу в Олимпийских комитет отменить заявку на проведение зимних Игр-2026.Свое решение они объяснили тем, что слишком мало шансов на проведение третий раз подряд соревнований в азиатском регионе. Игры 2018 года прошли в южнокорейском Пхёнчхане, а столицей Олимпиады-2022 был выбран Пекин. Япония, в свою очередь, не отказывается от идеи проведения Олимпийских игр, но намеревается перенести свою заявку на 2030 год.

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