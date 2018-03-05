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«Калашников» запустит в серийное производство новый пистолет

5 Марта 2018 в 23:44

«Ижевский механический завод» концерна «Калашников» запустит в серийное производство новый пистолет Лебедева, сообщили РИА «Новости» в пресс-центре компании.

Для производства пистолета будут использовать новое оборудование, которое снизит «влияние человеческого фактора на качество изделия».

ПЛ-14 разработан коллективом конструкторов концерна «Калашников» для нужд российских силовых структур. Разработчик Дмитрий Лебедев — является учеником стрелка, тренера и конструктора спортивного оружия Ефима Хайдурова, и занимался разработкой экспериментальных пистолетов в течение многих лет. Другой известный стрелок — Андрей Кирисенко также участвует в работе над проектом. Впервые представлен на подмосковном Международном военно-техническом форуме «Армия-2015».

Доработанная версия пистолета, получившая название ПЛ-15, была представлена на форуме «Армия-2016». ПЛ-15 отличается несколько изменённой формой тыльной части затвора, наличием отверстия внизу рукоятки для крепления пистолетного ремешка, новой формой рычагов предохранителя, затворной задержки, замыкателя ствола и защёлки магазина. Кроме того, была показана версия, оснащённая удлинённым стволом с резьбой на его дульной части для крепления глушителя.


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