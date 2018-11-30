«Калашников» создал автомат под стандарты НАТО

Одним из самых амбициозных за последние десятилетия проектов российского концерна «Калашников» назвало автомат АК–308 американское издание The National Interest. В статье отмечается, что «козырной картой» нового автомата стали патроны НАТО калибром 7,62×51. По мнению автора статьи Марка Епископоса, использование боеприпасов Североатлантического альянса, а также складной приклад и переработанная газовая трубка решит вопрос экспорта нового российского оружия.

Основным покупателем AK-308 назвал Индию - индийским военным требуется оружие специально под патроны НАТО калибром 7,62×51 миллиметра.

АК-308 был представлен на выставке «Армия 2018» в Москве, пишут «Известия».

Выставка «Армия 2018» прошла в августе в парке «Патриот» в Кубинке. НСН ранее разместила фоторепортаж с места события.

