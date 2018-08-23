«Калашников» решил создать конкуренцию Tesla по суперкарам

Российский концерн «Калашников» анонсировал создание электрического суперкара CV-1, который станет конкурентом лучших мировых разработок. В компании рассказал, что скорость новой машины будет выше всех существующих машин от «Калашникова». Использованные технологии должны позволить новинке стать в один ряд с мировыми лидерами, сообщает Ura.ru. Российские суперкары должны составить конкуренцию в том числе мировому лидеру в этой сфере - американской компании Илона Маска Tesla.

На международном форуме «Армия-2018», который проходит в эти дни в Подмосковье, «Калашников» показал электрокар на базе кузова Иж-21252 «Комби», пишет «Русская планета».