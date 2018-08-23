Четверг
23 августа
USD 67.62
EUR 78.2
Горячие новости

«Калашников» решил создать конкуренцию Tesla по суперкарам

23 Августа 2018 в 17:08
«Калашников» решил создать конкуренцию Tesla по суперкарам

Российский концерн «Калашников» анонсировал создание электрического суперкара CV-1, который станет конкурентом лучших мировых разработок. В компании рассказал, что скорость новой машины будет выше всех существующих машин от «Калашникова». Использованные технологии должны позволить новинке стать в один ряд с мировыми лидерами, сообщает Ura.ru. Российские суперкары должны составить конкуренцию в том числе мировому лидеру в этой сфере - американской компании Илона Маска Tesla.

На международном форуме «Армия-2018», который проходит в эти дни в Подмосковье, «Калашников» показал электрокар на базе кузова Иж-21252 «Комби», пишет «Русская планета».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.