«Калашников» представил новый беспилотник

Успешные испытания прошел российский дрон KYB, который осуществляет самоподрыв при полете к цели. Об этом РИА Новости сообщили в концерне «Калашников».

Заявление концерна-производителя было сделано в ходе выставки вооружений IDEX-2019.

«Данный беспилотник успешно прошел испытания и готов к применению», - сообщили в пресс-службе компании-производителя.

Скорость, которую способен развить дрон-камикадзе, составляет от 80 до 130 километров, полезная нагрузка достигает порядка трех килограмм, сообщает Газета.ru. Беспилотник «Калашникова» способен лететь в течение 30 минут.

Ранее генерал-лейтенант, заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в 2003 - 2007 гг. Айтеч Бижев в беседе с НСН рассказал об отставании военных разработчиков США от российских коллег на 5-10.