Калашников - Ярошу: Чего Воронеж? Иди в Воркуту

В Госдуме прокомментировали планы экс-главы «Правого сектора» Дмитрия Яроша захватить Кубань и Воронеж. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников предложил украинскому националисту «идти в Воркуту».

«Чего Воронеж-то? Может Воркуту, например? Там и тюрьма ему приготовлена», — сказал Калашников, слова которого приводит РИА Новости.

Депутат добавил, что жители Крыма в 2014 году сделали совершенно правильный выбор в пользу России, иначе их судьбой распоряжались бы «таких отморозки».

Ранее Дмитрий Яров в интервью украинским СМИ рассказал о планах по зачистке Донбасса и присоединению Крыма. Националист отметил, что украинская сторона располагает хорошим потенциалом по захвату Кубани, Ростова и Воронежа, пишет Газета.ру