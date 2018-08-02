Как найти место для бизнеса возле метро в Москве - в спецпроекте «Биржа торгов»

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

В этом выпуске расскажем о том, как напрямую арендовать у города объекты для бизнеса в пешей доступности от метро.

На сегодняшний день около 300 объектов аренды выставлены на инвестиционном портале Москвы, 70 из них находятся в пешей доступности от метро. Площадь объектов варьируется от 100 до 450 квадратов, при этом желающие могут присмотреть себе объект с меньшей площадью. Большая часть объектов находится в местах с отлично развитой деловой, культурно-досуговой и социальной инфраструктурой.

Так, инвесторам предлагается арендовать на аукционе помещение площадью 38 квадратов. Лот расположен в здании Московского детского театра эстрады на Бауманской улице, его стартовая стоимость составляет 372 тысячи рублей.

Кроме того, можно арендовать объект на первом этаже жилого дома на Семеновской набережной возле метро «Электрозаводская». Его площадь составляет 114 «квадратов», а стартовая цена – почти два миллиона рублей. Еще один объект находится возле метро «Таганская» на цокольном этаже здания «Содружества актеров Таганки», его площадь составляет 47 квадратов, а начальная ставка аренды – 788 тысяч рублей.

Подробнее о том, какие плюсы получает предприниматель, арендующий объекты, представленные на Инвестиционном портале Москвы, НСН рассказала Елена Курносова. Она является управляющей салоном красоты, который расположен в 400 метрах от станции метро «Профсоюзная».

«Я давно думала открыть что-то свое. Если снимать у кого-то, то многие на этом обжигаются: или арендную плату поднимают, или просто не продлевают договор. Сразу купить в собственность – это дорого. Здесь вариант хорош тем, что договор аренды заключается на 10 лет», - сказала Курносова.

Большая часть помещений под аренду возле метро расположена в восточном административном округе – 28 лотов, на втором месте центр - 17 лотов, в юго-западном административном округе под реализацию выставлены 7 лотов. Остальные объекты расположены еще в шести округах.

Подобрать интересующий объект и ознакомится с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале в разделе «Аренда нежилых помещений».

Вопросы по реализуемым городом объектам и процедуре участия в аукционах принимаются в справочную службу «Инвестиционный консультант».