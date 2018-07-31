Как найти место для бизнеса в Москве в ежедневном спецпроекте «Биржа торгов»

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Департамент по конкурентной политике выставил 31 июля на аукционы два объекта аренды, расположенные в Восточном административном округе, сообщили НСН в ведомстве.

По улице Верхняя Первомайская на аукцион выставлен нежилой объект площадью 16, 5 квадратных метров. Стартовая цена 1 квадратного метра составляет 5,5 тысяч рулей.

Также по улице Верхняя Первомайская на аукцион выставлен нежилой объект площадью 32 квадратных метра. Стартовая цена 1 квадратного метра составляет 3,9 тысяч рублей.

Договор аренды заключается сроком на 5 лет.

Полный перечень объектов городской аренды размещен на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренды Недвижимости».

Вопросы по участию в городских аукционах принимаются по телефону 8 499 652 60 25