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Как найти место для бизнеса в Москве в ежедневном спецпроекте «Биржа торгов»

31 Июля 2018 в 10:36
Как найти место для бизнеса в Москве в ежедневном спецпроекте «Биржа торгов»
Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

Департамент по конкурентной политике выставил 31 июля на аукционы два объекта аренды, расположенные в Восточном административном округе, сообщили НСН в ведомстве. 

По улице Верхняя Первомайская на аукцион выставлен нежилой объект площадью 16, 5 квадратных метров. Стартовая цена 1 квадратного метра составляет 5,5 тысяч рулей. 

Также по улице Верхняя Первомайская на аукцион выставлен нежилой объект площадью 32 квадратных метра. Стартовая цена 1 квадратного метра составляет 3,9 тысяч рублей. 

Договор аренды заключается сроком на 5 лет.

Полный перечень объектов городской аренды размещен на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренды Недвижимости».

Вопросы по участию в городских аукционах принимаются по телефону 8 499 652 60 25

 

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