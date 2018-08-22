Кафельникова могут включить в Зал славы тенниса

Евгений Кафельников вошел в список кандидатов на включение в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте, передает ТАСС.

Также в число претендентов на включение вошли Йонас Бьоркман, Серхи Бругера, Горан Иванишевич, Кончита Мартинес, Томас Мустер, Ли На и Мэри Пирс.

44-летний Евгений Кафельников — российский теннисист, самый титулованный теннисист в истории России, заслуженный мастер спорта России. Первым из российских теннисистов выиграл турнир Большого шлема в одиночном разряде (Ролан Гаррос-1996) и стал первой ракеткой мира (3 мая 1999). Олимпийский чемпион 2000 года в одиночном разряде. Кавалер ордена Почёта (2002). Почётный член Ассоциации гольфа России, 1-й вице-президент и член Президиума Ассоциации гольфа России. Чемпион России по гольфу (2011).