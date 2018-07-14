Суббота
14 июля
USD 62.29
EUR 72.47
Горячие новости

Кафе в Хельсинки предлагает гостям попробовать «Трампутин»

14 Июля 2018 в 13:38
Кафе в Хельсинки предлагает гостям попробовать «Трампутин»

В преддверии саммита РФ-США в одном из кафе Хельсинки создали новое блюдо – «Trumputin». Об этом сообщили местные СМИ.

Отмечается, что на одной тарелке гостям будет подан традиционный русский блин с красной рыбой, сметаной и луком, а также два американских панкейка с мороженым и ягодами. Создатели кулинарного шедевра пояснили, что блюдо включает в себя одновременно восточное и западное, сладкое и соленое.

Представители кафе добавили, что никакого политического подтекста у блюда нет, и оно может остаться в меню после встречи двух президентов, при условии, что придется посетителям по вкусу.

Напомним, что впреддверии встречи Трампа и Ким Чен Ына в сингапурских ресторанах также появились блюда, посвященные этому событию. Так, гостям предлагалось попробовать «Бургер Мира» с американским острым сыром Чедер и маринованным северокорейским мясом пулькоги. Также любовь посетителей завоевали начос «Человек-Ракета» и «Эль Тампо» из местного мексиканского ресторана, пишет Газета.ру

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.