Кафе в Хельсинки предлагает гостям попробовать «Трампутин»

В преддверии саммита РФ-США в одном из кафе Хельсинки создали новое блюдо – «Trumputin». Об этом сообщили местные СМИ.

Отмечается, что на одной тарелке гостям будет подан традиционный русский блин с красной рыбой, сметаной и луком, а также два американских панкейка с мороженым и ягодами. Создатели кулинарного шедевра пояснили, что блюдо включает в себя одновременно восточное и западное, сладкое и соленое.

Представители кафе добавили, что никакого политического подтекста у блюда нет, и оно может остаться в меню после встречи двух президентов, при условии, что придется посетителям по вкусу.

Напомним, что впреддверии встречи Трампа и Ким Чен Ына в сингапурских ресторанах также появились блюда, посвященные этому событию. Так, гостям предлагалось попробовать «Бургер Мира» с американским острым сыром Чедер и маринованным северокорейским мясом пулькоги. Также любовь посетителей завоевали начос «Человек-Ракета» и «Эль Тампо» из местного мексиканского ресторана, пишет Газета.ру