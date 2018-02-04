Кадыров внедряет блокчейн в Чечне

Чечня внедряет систему блокчейн. Эта информацию 4 февраля подтвердил журналистам глава республики Рамзан Кадыров.

«Я подтверждаю эту информацию. Действительно, мы внедряем блокчейн в республиканский Росреестр. По времени точно не скажу когда, но идет активная фаза работы», — написал Кадыров на своем канале в Telegram.

Кадыров добавил, что внедрение новых технологий проводится совместно с ВЭБ.

Блокчейн – это децентрализованная база данных, устройства хранения в которой не подключены к единому серверу. Главное преимущество такой системы – безопасность. Информацию, которая хранится в системе блокчейн, еще никто не смог подделать.