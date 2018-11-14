Кадыров вернулся в Instagram

Социальная сеть Instagram восстановила официальный аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова, заблокированный в декабре прошлого года. При этом страница в Facebook остается заблокированной.

Сейчас на ней значатся посты, последний из которых датирован 2017 годом. В пресс-службе Кадырова подтвердили, что страница главы Чечни в соцсети восстановлена.

Ранее НСН сообщала, что сбой в работе аккаунта Рамзана Кадырова в Instagram не связан с техническими причинами. Это попытка «заглушить его голос». Так ситуацию прокомментировали в министерстве печати и информации Чеченской республики.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.