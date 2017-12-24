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Кадыров: Террористы планируют атаки на Чечню

24 Декабря 2017 в 19:14
Кадыров: Террористы планируют атаки на Чечню

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что у него есть сведения о запланированных на территории региона террористических атаках. Об этом он рассказал в эфире передачи «Итоги недели» на НТВ.

«Мы же слышали лозунги этих шайтанов, что они говорят: «Мы придём в Россию, мы вам покажем, мы взорвём, мы уничтожим». Мы сейчас знаем, у нас есть информация о нескольких шайтанах, они отправили их совершать теракты в Чечню, они дошли до Грузии», — заявил глава Чечни.

Он также подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем, а правоохранители внимательно наблюдают за всеми «каналами, ходами и выходами».

Ранее Кадров поддержал введение смертной казни для вербовщиков в террористы. 


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