Кадыров разбирается в задержании зама постпреда Чечни в Крыму

Глава Чеченской республики потребовал разобраться в ситуации с задержанием Мурада Саидова — помощника своего представителя в Крыму. Рамзан Кадыров распорядился заняться этим вопросом депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову и постпреду в Крыму Исе Хачукаеву. Как отмечает Ura.ru , так глава Чечни отреагировал на сообщения о том, что Саидов задержан за вымогательство, и что при нём нашли оружие и боеприпасы.

Кадыров написал в соцсетях, что потребовал дать принципиальную и объективную оценку. По данным главы Чечни, оружие, изъятое у задержанного, травматическое. На него, по сведениям Кадырова, есть разрешительные документы. Также он отметил, что оба участника конфликта давно знают друг друга и поддерживали деловые отношения, отмечает RT . Разногласия возникли именно из-за взаимных претензий по бизнесу. Кадыров уточнил, что Саидов был одним из помощников постпреда на общественных началах.

Ранее стало известно, что полиция в Крыму задержала Мурада Саидова в одном из ресторанов города Саки на западе полуострова по вызову о драке. В заведении они застали более десятка вооруженных людей, которые избивали предпринимателя Ибрагима Алиева. По неподтвержденной информации, коллизия возникла из-за того, что бизнесмен не хотел уступить долю бизнеса Саидову.