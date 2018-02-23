Кадыров проклял Сталина за депортацию чеченского народа

Глава Чечни Рамзан Кадыров в День памяти и скорби, который отмечается в Чечне 23 февраля, обвинили Иосифа Сталина в репрессиях и проклял его за депортацию чеченского народа. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

ОГлава Чечни отметил, что в мире не много найдется случаев, когда в течение суток снимали со своих мест и отправлял на верную смерть целые народы.

«Двадцать третьего февраля 1944 года Сталин это сделал. Нас лишили всего - родной земли, родных домов, нажитого столетиями, загнали в скотские вагоны, отвезли и выбросили в алтайских горах, казахстанских степях, загнали в свинцово-цинковые и урановые рудники», – написал Кадыров.

Он подчеркнул, что Иосифу Сталину удалось то, что не смогли сделать «бесчисленные вооруженные полчища», которые приходили на чеченскую землю с юга, востока, запада и севера.

«Будь он проклят во веки веков», – написал Кадыров.

Два года назад Кадыров уже проклинал Сталина вместе с Лаврентием Берией за репрессии чеченцев.

Сталин подписал указ о депортации чеченцев 23 февраля 1944 года