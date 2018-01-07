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Кадыров призвал Европу выступить «единым фронтом» против США

7 Января 2018 в 18:41
Кадыров призвал Европу выступить «единым фронтом» против США

Вашингтон дискредитирует религии, государственный строй и весь миропорядок, чтобы ввергнуть страны, в том числе и европейские, в хаос. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что сегодня власти США наносят удар по нескольким фронтам. В частности, они поддерживают оппозицию в Сирии, разжигают конфликт признанием Иерусалима столицей Израиля, а также лоббируют гражданскую войну в Иране. Такую же разрушительную политику США вели в Ливии и Ираке, в Грузии и на Украине, написал Кадыров.

«Наши европейские партнеры должны понять, что Россия занимает позицию справедливости, сохранения жизни на Земле», - заявил Кадыров.

Чеченский лидер призвал Европу «не трусить и выступить единым фронтом против вероломства, иначе все больше стран будут ввергнуты в хаос, в том числе и европейские».

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