Кадыров пришел на похороны убийцы Буданова

Глава Чечни Рамзан Кадыров присутствовал в субботу, 4 августа, на похоронах Юсупа Темирханова, который умер в омской колонии, где отбывал наказание за убийство полковника Юрия Буданова. Похороны состоялись в родовом селении осуждённого, передает РИА Новости.

Кадыров заявил, что считает Темирханова невиновным в преступлении. По словам главы республики, на это указывают серьёзные факты, кроме того сам Темирханов всё время настаивал на непричастности к убийству Буданова. Рамзан Кадыров пообещал добиться справедливости даже после смерти Темирханова.

Юрий Буданов в 2003 году был признан судом виновным в похищении и убийстве 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Бывший полковник был условно досрочно освобожден через 6 лет после вынесения приговора. Буданова застрелили в Москве на Комсомольском проспекте в июне 2011 года. Суд посчитал, что это сделал Юсуп Темирханов и приговорил его к 15 годам лишения свободы.