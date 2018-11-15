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Кадыров потренируется с мальчиком, отжавшимся более 4 тысяч раз

15 Ноября 2018 в 14:34
Кадыров потренируется с мальчиком, отжавшимся более 4 тысяч раз

Глава Чечни Рамзан Кадыров проведёт совместную тренировку с пятилетним мальчиком, который отжался более четырёх тысяч раз за два с половиной часа. Об этом Кадыров сообщил через свою страницу в соцсети «ВКонтакте», отмечает RT.

Ранее глава республики презентовал этому ребёнку белый Mercedes за такое спортивное достижение. Как заметил Кадыров, теперь отец сможет возить сына на спортивные занятия самостоятельно.

Сам же маленький спортсмен утверждает, что может отжаться более пяти тысяч раз и продемонстрировал своё умение на капоте подаренной машины.

Ранее пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов рассказал в эфире НСН, как Рамазан Кадыров отмечает свой день рождения.

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