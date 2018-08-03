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Кадыров ответил США на новые санкции

3 Августа 2018 в 19:53
Кадыров ответил США на новые санкции

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что парламентарии США опасаются восстановления добрых отношений между Россией и США, которое может последовать после встреч президентов двух стран, сообщает «Газета.Ru».

«Совсем недавно президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Хельсинки, поговорили несколько часов, сблизили позиции по многим вопросам, Трамп заявил о намерении пригласить Путина в Вашингтон. А тут же следом санкции! Именно этого и боятся «ястребы» типа Линдси Грэма и Джона Маккейна. Они как огня опасаются восстановления нормальных отношений между Россией и США», — цитирует Кадырова РИА Новости.

Напомним, что накануне сенаторы США внесли законопроект, предусматривающий ужесточение антироссийских санкций. В частности, документ должен ввести ряд новых экономических ограничений, которые затронут российских политиков и бизнесменов.

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