Кадыров объяснил, зачем покупает долю биткоина

Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен приобрести долю биткоина. Об этом он написал в субботу в своем канале в Telegram.



Кадыров напомнил, что собирается внедрять в Чечне систему блокчейн, а доля биткоина нужна ему для того, чтобы следить за развитием криптовалюты.

«Инвестиция в биткоины, конечно, штука сомнительная, можно потерять все деньги, страховки никакой нет. Тем более развито мошенничество в этом сегменте. Но все же я придерживаюсь мнения, что эта отрасль должна чётко регулироваться законодательством, но не запрещаться», - написал глава Чечни.

Ранее появилась информация, что правительство Чеченской республики совместно с ВЭБ намерено внедрить систему блокчейн в республиканском управлении Росреестра.