Кадыров был вынужден извиниться перед бывшим главой МВД Ингушетии

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал домой к одному из выступавших на ингушском митинге — бывшему министру внутренних дел Ингушетии Ахмеду Погорову, сообщает «Росбалт» со ссылкой на председателя республиканского отделения партии «Яблоко» Руслана Муцольгова.

По словам общественного активиста Рамзан Кадыров приехал в сопровождении своих подчиненных и охраны примерно в 35-40 машин.

«Ахмед Погоров недавно выступил на митинге, и его выступление не понравилось Кадырову. В ответ на этот визит в Карабулак собралось несколько тысяч людей со всей республики. К ним вышел Погоров и сказал, что все закончилось примирением. Гости попили чай и уже собираются уезжать», - отметил собеседник агентства.

По сообщению ингушских источников, Кадыров пробыл в доме Погорова более трёх часов.

Как сообщает «Интерфакс», вместе с главой Чечни в Погорову приехали муфтий Чечни Салах Межиев, спикер чеченского парламента Магомед Даудов, депутат Госдумы Адам Делимханов.

"Мы тепло пообщались, простили друг другу взаимные упреки и по нашему обычаю, как подобает горцам, пришли к примирению. Мы вместе выпили чай с гостями, также в моем доме совершили совместную молитву", - приводит агентство слова Погорова.

До этого Грозный пытался вызвать некоторых активных участников ингушского митинга на «шариатский суд», но никто из Ингушетии в соседнюю республику не поехал, сообщают ингушские СМИ.

Главы Ингушетии и Чечни подписали 26 сентября договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.