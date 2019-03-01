Пятница
01 марта
USD 65.89
EUR 74.97
Горячие новости

Квачков признался, что хотел захватить Москву

1 Марта 2019 в 15:35
Квачков признался, что хотел захватить Москву

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков, ранее осужденный за экстремизм (организацию госпереворота) признался, что готовил в 2009 и 2010 годах вооруженный мятеж. В интервью Радио «КП» он рассказал, что его единомышленники должны были собраться в лесу под Ковровом с целью последующего захвата вооружения местной учебной части, сообщает сайт KP.RU.

Как уточнил Квачков, речь шла о стоне танков и боевых машинах пехоты. Далее заговорщики собирались войти во Владимир, где объявить общий сбор для финального похода на столицу России.

Экс-полковник также рассказал о своём 11-летнем заключении и почему он стремится к тому, чтобы в России возродилась монархия.

Зубово-Полянский районный суд в Мордовии 7 февраля 2019 года пересмотрел приговор и освободил Квачкова в связи с декриминализацией статьи 282 Уголовного кодекса РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». В 2013 году он п был приговорен к восьми годам заключения за подготовку вооруженного мятежа.

Другое уголовное дело в отношении бывшего полковника ГРУ было возбуждено в связи с размещением в интернете в марте 2015 года его видеообращения, признанного экстремистским. По этому делу Приволжский окружной военный суд приговорил Квачкова к полутора годам заключения.

Ранее Владимир Квачков проходил главным обвиняемым по делу о покушении на бывшего главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса. Однако суд присяжных полностью оправдал бывшего полковника и его товарищей. После этого добился от государства компенсации в 450 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.