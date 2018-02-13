Качество жилья в России обсудят эксперты в Сочи

Вопросы проектирования и строительства современного жилья обсудит экспертное сообщество 15 февраля в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи 2018». Панельная сессия «Современное жилье» проводится при поддержке Минстроя России и АИЖК, ее модератор глава архитектурной компании JUUL Frost Architekten Хелле Юул Ларсен (Дания).

К 2025 году в России планируется построить 800 млн кв. метров жилья. Это повысит качество жизни почти 25 млн россиян, сообщили в пресс-службе АИЖК. Там отметили, что спрос на новое жилье стабилен, он поддерживается на высоком уровне доступной ипотекой — в 2017 году ставка по ипотечным кредитам опустилась до 9,5%, это рекордный минимум в истории России.