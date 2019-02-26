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Кабмин выделил почти миллион рублей на исследование Арктики

26 Февраля 2019 в 16:33
Кабмин выделил почти миллион рублей на исследование Арктики

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить в 2019 году 868,75 млн рублей на проведение научных экспериментов и анализа окружающей среды в Арктическом регионе в рамках экспедиции «Трансарктика-2019». Как сообщается на официальном сайте Правительства РФ, целью исследований является возобновление комплексного изучения Арктики и улучшение системы гидрометеорологической безопасности в Арктике для реализации научных и практических интересов России.

В исследованиях будут задействованы четыре научных судна Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Так, научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» и научно-исследовательское судно «Профессор Мультановский» в ходе рейса из Владивостока через Берингов пролив проведут анализ состояния и загрязнения окружающей среды арктических морей России.

Научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников» в рамках экспедиции будет принудительно вморожено арктические льды, а на борту учебно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» будет организован образовательный процесс «Плавучий университет».

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев в эфире НСН рассказал, чем грозит России таяние Арктики. По его словам, общая негативная тенденция в связи с изменением климата похожа на правду, но, чтобы говорить о конкретной опасности, необходимо иметь больший объем данных. 


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