Медведев утвердил размер пособия по безработице на 2019 год

Дмитрий Медведев подписал постановление о минимальном и максимальном размерах пособия по безработице на предстоящий год. Как отмечает RT, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, минимальная величина пособия составит полторы тысячи рублей, максимальная – восемь тысяч.

Отметим, в настоящий момент минимальная величина пособия равна 850 рублям, а максимальная составляет 4 900 рублям. Как напоминает «Свободная пресса», в апреле Минтруд предложил увеличить максимальный размер пособия по безработице до прожиточного минимума.