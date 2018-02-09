К Земле приближается второй за неделю метеорит

В ночь на субботу недалеко от Земли пролетит астероид, размер которого составляет порядка 40 метров. По сообщениям специалистов NASA, на минимальное расстояние – 64 тысячи километров – он приблизится в 01.30 ночи мск. По информации учёных, размер небесного тела 2018 CB достаточно невелик. Тем не менее, он может оказаться крупнее астероида, который вошел в атмосферу Земли над Челябинском почти пять лет назад.

Напомним, ещё один астероид - 2018 CC - пролетел мимо нашей планеты на расстоянии 184 тысячи километров в минувший вторник. Его размеры не превышали 30 метров.

Между тем, представитель Центра исследований NASA Пол Ходас подчеркнул, что ученым не стоит списывать со счетом малые космические объекты, которые достаточно сложно обнаружить. Их траекторию трудно рассчитать, именно поэтому они представляют наибольшую опасность.