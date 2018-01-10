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К Улюкаеву в СИЗО подселили двух сокамерников

10 Января 2018 в 16:26
К Улюкаеву в СИЗО подселили двух сокамерников

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев находится в СИЗО «Кремлёвский централ» с двумя сокамерниками. Их имена пока что не называются. Известно, что оба моложе экс-главы финансового ведомства. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, сообщают РИА Новости.

Как пояснили в ОНК, никаких конфликтов в камере нет, как и жалоб со стороны Улюкаева. В то же время члены комиссии рассказали, что экс-министр выглядит «весьма грустно».

Напомним, Алексея Улюкаева признали виновным в получении взятки в размере 2 миллионов долларов и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает RT.

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