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К свадьбе принца Гарри в Британии выпустили презервативы с гимном

12 Марта 2018 в 16:56
К свадьбе принца Гарри в Британии выпустили презервативы с гимном

В честь бракосочетания принца Гарри и американской актрисы и модели Меган Маркл  британская компания Crown Jewels выпустила лимитированную серию презервативов. Упаковку предприниматели украсили портретом королевской четы и надписью «Ваш принц придет», пишет «Свободная пресса». Более того, при открытии пачки контрацептивов должны зазвучать гимны Британии и США «Боже, храни королеву» и «Знамя, усыпанное звёздами».

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоится 19 мая. На церемонию приглашены все бывшие подруги принца.

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