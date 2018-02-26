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К реальным тюремным срокам приговорены все фигуранты дела о хищении на космодроме Восточный

26 Февраля 2018 в 08:05
К реальным тюремным срокам приговорены все фигуранты дела о хищении на космодроме Восточный

Все фигуранты дела о хищениях на космодроме Восточный получили реальные сроки заключения. К 12 годам тюрьмы приговорен экс- глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман, который признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Также суд постановил взыскать с него и главного бухгалтера предприятия Владимира Ашихмина 5 миллиардов рублей в пользу «Роскосмоса, отмечает RT. Экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов получил 6 лет колонии. Напомним, что суд над фигурантами дела начался еще 2 года, но проходил в закрытом режиме. 

Как пишет «Коммерсант», вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что строительство первой очереди на космодроме Восточный находится в завершающей стадии.

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