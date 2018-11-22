К годовщине убийства Кеннеди появился твиттер-аккаунт @JohnFKennedy

Библиотека фонда Джона Кеннеди запустила верифицированный аккаунт в Twitter, целью которого будет информировать «поколение интернета» об идеях и словах Кеннеди, передает РИА «Новости».

Новый аккаунт @JohnFKennedy будет публиковать точные цитаты Кеннеди, стремясь подчеркнуть актуальность его слов в наше время, пояснили в библиотеке.

Ранее НСН сообщала, что Ли Харви Освальд сразу после убийства президента США Джона Кеннеди планировал бежать в СССР.

35-й президент США Джон Кеннеди был убит выстрелом в затылок 22 ноября 1963 года во время проезда его лимузина по улицам Далласа. По официальной версии, убийцей Кеннеди был одиночка Ли Харви Освальд, который стрелял из снайперской винтовки с очень большого расстояния. Освальд был арестован в тот же день, но через два дня его застрелил житель Далласа. Вина Освальда так и не была доказана в суде.