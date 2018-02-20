К ЧМ-2018 года эрмитажного кота посадят на диету

Эрмитажный кот Ахилл, который будет предсказывать результаты матчей на чемпионате мира по футболу в 2018 году, вынужден сесть на диету, так как набрал лишний вес, пишет НТВ.

Недавно кота обследовала ветеринарный врач музея и пришла к заключению, что хвостатый сотрудник Эрмитажа нуждается в физических нагрузках. По её оценке, коту необходимо скинуть 850 граммов. Для этого Ахилл временно переедет в кафе «Республика кошек», где будет тренироваться на специальном беговом колесе.

Напомним, что кот Ахилл уже отличился верным предсказанием трёх из четырёх игр Кубка конфедераций, проходивших летом в Петербурге.