Вторник
06 марта
USD 57.1
EUR 70.17
Горячие новости

К 8 Марта «Википедию» дополнят статьями о женщинах

6 Марта 2018 в 09:03
К 8 Марта «Википедию» дополнят статьями о женщинах

В честь 8-го Марта в Европе дополнят «Википедию» статьями о женщинах. Европейское женское лобби при поддержке представительства правительства Швеции в ЕС и фонда «Викимедиа» в Бельгии перепишут и отредактируют целый ряд статей. Акция призвана решить проблему гендерного неравенства в интернете в пользу женщин, пишет RT. По данным активистов, сейчас в «Википедии» содержится статей о женщинах в четыре раза меньше, чем о мужчинах. Принять участие в борьбе за гендерное равенство в сети приглашаются все желающие.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.