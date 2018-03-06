К 8 Марта «Википедию» дополнят статьями о женщинах

В честь 8-го Марта в Европе дополнят «Википедию» статьями о женщинах. Европейское женское лобби при поддержке представительства правительства Швеции в ЕС и фонда «Викимедиа» в Бельгии перепишут и отредактируют целый ряд статей. Акция призвана решить проблему гендерного неравенства в интернете в пользу женщин, пишет RT. По данным активистов, сейчас в «Википедии» содержится статей о женщинах в четыре раза меньше, чем о мужчинах. Принять участие в борьбе за гендерное равенство в сети приглашаются все желающие.