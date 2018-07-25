К 2030-му году Москва полностью перейдет на электробусы

К 2030 году автобусный парк Москвы будет состоять полностью из электробусов. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, который пообещал, что через 3 года город будет закупать только отечественные электрические автобусы и постепенно полностью перейдет на них. Это, как пишет «Русская планета», должно улучшить экологию Москвы, а также поддержать промышленность.

Меж тем, скорость движения общественного транспорта в центре Москвы на отдельных участках увеличится примерно на 50%. Это произойдет за счет новых выделенных полос, говорится на официальном портале мэра столицы. На новые выделенки пустят автобусы 17 маршрутов, которыми в общей сложности пользуются 150 тысяч пассажиров каждый день. Теперь транспорт станет курсировать без задержек.