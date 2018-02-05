К 1 июля Путин поручил подготовить законопроект «О культуре»

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить концепцию проекта закона «О культуре». К 1 июля 2018 года должна быть завершена разработка соответствующих поправок в законодательство.



Как сообщается на официальном сайте Кремля, также необходимо будет представить для внесения в Госдуму законопроект, учитывающий особенности деятельности учреждений культуры в процессе госзакупок.

Кроме того, глава государства распорядился уточнить порядок присвоения почетных званий творческим работникам и деятелям культуры и искусства.

Администрации президента также поручено до 15 марта предусмотреть проведение в 2018 году заседания Государственного совета или его президиума по вопросам сохранения и развития традиционной народной культуры.