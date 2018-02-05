Вторник
06 февраля
USD 56.63
EUR 70.5
Горячие новости

К 1 июля Путин поручил подготовить законопроект «О культуре»

5 Февраля 2018 в 18:25
К 1 июля Путин поручил подготовить законопроект «О культуре»

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить концепцию проекта закона «О культуре». К 1 июля 2018 года должна быть завершена разработка соответствующих поправок в законодательство.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, также необходимо будет представить для внесения в Госдуму законопроект, учитывающий особенности деятельности учреждений культуры в процессе госзакупок.

Кроме того, глава государства распорядился уточнить порядок присвоения почетных званий творческим работникам и деятелям культуры и искусства.

Администрации президента также поручено до 15 марта предусмотреть проведение в 2018 году заседания Государственного совета или его президиума по вопросам сохранения и развития традиционной народной культуры.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.