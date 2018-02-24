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Изъятое за посещение Крыма танзанийское судно передали ВМС Украины

24 Февраля 2018 в 15:30
Изъятое за посещение Крыма танзанийское судно передали ВМС Украины

Украинские ВМС получат судно из Танзании, которое было задержано пограничниками в конце 2016 года за «незаконное посещение Крыма». Об этом сообщили журналистам в Госпогранслужбе Украины.

В ведомстве отметили, что корабль «Скай Мун», на борту которого было более 3 тысяч тонн технической соды, было задержано на украинском участке Дуная в ноябре 2016 года. В марте 2017-го суд Одессы вынес решение о конфискации судна, которое находилось в территориальных водах без разрешения Киева, вместе с грузом, пишет RT.

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