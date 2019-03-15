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Известный тележурналист Николай Табашников выдвинулся в Мосгордуму

15 Марта 2019 в 11:43
Известный тележурналист Николай Табашников выдвинулся в Мосгордуму

Известный тележурналист, главный редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников собирается принять участие в выборах депутатов Московской городской Думы. О намерении баллотироваться он написал на своей странице в Facebook.

Табашников хочет выдвинут свою кандидатуру в 18 избирательном округе, который включает в себя районы Измайлово, Восточное Измайлово, часть Северного Измайлова и район Восточный. Как отмечает журналист, это его малая Родина, где он провёл счастливое детство, там живут многие его друзья и родные.

В качестве задач, которые он намерен решать, Табашников назвал нарушения при благоустройстве территорий, проблемы при выполнении программы реновации, а также организация платных парковок.

Николай Табашников с 2009 года возглавляет телеканал «Моя планета». До этого создавал телепрограммы для многих телеканалов.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября 2019 года.

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