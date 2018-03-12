Известный скульптор заявил о краже его работ из музея Булгакова в Москве

Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи статуэток из музея им. М. А. Булгакова в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Александр Рукавишников обратился в полицию с заявлением о краже из музея им. Булгакова принадлежащих ему бронзовой статуэтки «Тхеквондо», бюста женщины и прочих скульптур общей стоимостью 1 млн 300 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Заявитель утверждает, что кража произошла еще в июне прошлого года: похититель взломал входную дверь в музей и забрал статуэтки.

67-летний Александр Иулианович Рукавишников — Народный художник Российской Федерации, Заслуженный художник РСФСР и Киргизской ССР, действительный член Российской академии художеств, профессор. Мастер монументальных и станковых композиций, скульптурных портретов.

Музей М. А. Булгакова расположен в квартире №50, в которой частично происходило действие романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и проходил Бал у Сатаны (Большая Садовая, 302 бис., пятый этаж, кв. 50). Название седьмой главы «Мастера и Маргариты» — «Нехорошая квартира».