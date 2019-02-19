Известный российский кинорежиссёр умер в Москве

Советский кинорежиссёр, актёр и сценарист Борис Яшин ушёл из жизни на 87 году жизни. Как сообщили в Союзе кинематографистов, мастер не стало накануне. Отпевание режиссёра состоится в пятницу, 22 февраля, в московском храме Архангела Михаила в Тропарёве, передает RT . Родственники решили не устраивать гражданской панихиды. Как отмечает АГН «Москва» , место похорон пока согласовывается.

Борис Яшин начинал свой профессиональный путь в области, далёкой от творчества, - служил офицером на подводной лодке. В 1962 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа в мастерской Михаила Ромма. С 1964 года — режиссёр киностудии «Мосфильм». Снял целый ряд сюжетов для «Фитиля».

Яшин снял в качестве режиссёра немало известных картин: «Эй, кто-нибудь!», «Пядь земли», «Шуточка», «Осенние свадьбы», «Первая девушка», «Город первой любви», «Ливень», «Долги наши», «Ожидание», «Я за тебя отвечаю», «Скорый поезд», «Мещерские». Он был также соавтором сценария некоторых фильмов. Сыграл также роль одного из учёных-физиков в знаменитой ленте своего учителя Ромма «Девять дней одного года».