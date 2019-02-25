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Известный российский боец выступит на турнире UFC в Петербурге

25 Февраля 2019 в 18:53
Известный российский боец выступит на турнире UFC в Петербурге

Российский боец смешанного стиля Рамазан Эмеев примет участие в турнире UFC Fight Night 149, который состоится 20 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом спортсмен сообщил Телеканалу «360». Эмеев должен был выйти на поединок с Мишелем Празересом 23 февраля в Праге, однако по болезни не смог выйти на бой. Сейчас спортсмен уже практически поправился.

Главным боем вечера 20 апреля в спорткомплексе «Юбилейный» должно стать противостояние россиянина Александра Волкова и нидерландца Алистара Оверима.

Турнир в Санкт-Петербурге станет вторым ивентом UFC на территории России. В сентябре 2018 года на соревнованиях в Москве Эмеев победил Стефана Секулича. В активе 31-летнего российского бойца 18 побед в ММА при трех поражениях.

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