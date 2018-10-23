Известный канадский рэпер погиб во время съёмок клипа

Канадский рэпер Джон Джеймс Мак-Мюррей погиб во время исполнения трюка на съёмках клипа. По сценарию, он должен был пройти по крылу самолёта, находящегося в воздухе. У музыканта был с собой парашют, однако он не спас рэпера.

Мак-Мюррей упал, какое-то время летел, ухватившись за крыло самолёта. В какой-то момент он выпустил его из рук. Парашют раскрыть он так и не успел, сообщает Global News.

Отмечается, что пилот в ходе инцидента не пострадал.

Ранее президент Гильдии каскадёров России, актёр Александр Иншаков в эфире НСН рассказал, что в Калужской области во время съёмок фильма скончался каскадёр из-за «человеческой глупости».